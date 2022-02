Stiri pe aceeasi tema

- “Traditia Romaniei in industria de aparare reprezinta un atu pentru repornirea motoarelor acestui sector economic. Am fost, astazi, intr-o vizita de lucru, in judetul Brasov, la Pirochim Victoria si la Fabrica de Pulberi Fagaras, unde am discutat cu directorii acestor societatii despre planul investitional…

- Conferința de presa la sediul PSD Brașov din Piața Sfatului. Participa Ministrul Economiei, Florin Spataru, și președintele organizatiei judetene, senatorul Marius Dunca. In perioada 10 – 11 februarie 2022, ministrul Economiei desfasoara o vizita de lucru in teritoriu, la societatile din industria de…

- “Industria de aparare are nevoie de investitii strategice daca ne dorim ca acest sector sa fie competitiv si performant. Avem alocat un buget mai mare in comparatie cu anii precedenti pentru acest sector industrial. Este nevoie insa de un plan investitional strategic, cu obiective realiste si solide…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a demarat joi o serie de vizite la fabricile romanesti din industria de aparare, respectiv IAR Ghimbav, Tohan, Metrom si Carfil, pentru a vedea care sunt problemele cu care acestea se confrunta.

- Datoriile restante ale companiilor din industria de aparare deținute de stat vor fi diminuate, conform unui proiect de OUG elaborat de Ministerul Energiei. Pe lista sunt zece societați – Uzina Mecanica București, UM Plopeni, Automecanica Moreni, Metrom, Tohan SA, Fabrica de Pulberi Fagaraș, Pirochim…

- La invitația președintelui CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, ministrul Economiei, Florin Spataru, a venit in județ pentru a discuta cu liderii de sindicat din industria de aparare despre oportunitațile din bani europeni pentru retehnologizarea liniilor și echipamentelor de producție, absolut necesare pentru…

- Ministerul Economiei a anuntat ca bugetele majoritatii operatorilor economici cu capital de stat din industria de aparare au fost deblocate, astfel incat salariile sa poata fi platite pana la sfarsitul anului. Demersul are loc dupa intalnirea ministrului de resort, Florin Spataru, cu sindicatele din…

