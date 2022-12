Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, printre care antibiotice pentru copii si oncologice, a anuntat ministrul Alexandru Rafila.

- Valul agresiv de viroze la copii din ultima perioada a dus și la o criza a medicamentelor pentru copii in farmaciile din Romania. In acest context, Ministerul Sanatații a comunicat, ieri, o lista a medicamentelor antitermice și antiinflamatoare de uz pediatric disponibile in acest moment in farmaciile…

- La nivel european sunt anunțate mai mult de 7 milioane de cazuri de boli respiratorii intr-o luna. Bebeluși și copii au fost infectați de un virus care ar putea pune in pericol vieți. Din pacate, inclusiv in Romania exista viroze respiratorii grave, mai ales la copii. Ministerul Sanatații cauta sa țina…

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) anunta, luni, ca 51.000 de cutii de MIOSTIN 0,5 mg/ml solutie injectabila (NEOSTIGMINI METILSULFAS) vor fi livrate in cursul acestei saptamani spitalelor din Romania. Aceasta cantitate, conforma cu specificatiile produsului,…

