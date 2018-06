Romania ar putea pierde jumatate de miliard de euro din cauza modificarilor la Codul Administrativ

Stiri pe aceeasi tema

- România ar putea pierde o jumatate de miliard de euro, fonduri europene. Comisia Europeana amenința țara noastra cu suspendarea unor finanțari daca mai multe modificari la proiectul Codului Administrativ vor intra în vigoare, anunța site-ul G4media.ro.

- Romania pierde anual peste 1,6 miliarde de euro din cauza contrafacerii produselor, deficidul mediu din vanzari fiind de 22,5% in 13 sectoare analizate, de trei ori mai mult decat media UE (7,5%), arata un studiu prezentat miercuri de Oficiul Uniunii Europene Pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO).

- Romania risca sa piarda doua miliarde de euro dupa ce Comisia Europeana a anuntat ca declanseaza procedura de infringement pentru netranspunerea la timp a directivei privind prezumtia de nevinovatie, afirma Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD. "Opozitia a facut tot ce i-a stat in putinta sa intarzie…

- Comisia Europeana cere Romaniei, printr-o scrisoare de punere in intarziere, sa ramburseze imediat și integral taxa de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate din alte state membre. „Dat fiind ca normele romanești aplicabile restituirii taxelor nu respecta principiile cooperarii loiale,…

- Globalworth Real Estate Investment Limited, companie de investiții imobiliare care activeaza și in Romania, a listat la Bursa de Valori București (BVB) obligațiuni corporative de 550 milioane euro.

- Comisia Europeana ar putea sesiza Curtea Europeana de Justitie referitor la calitatea aerului in noua tari membre UE, inclusiv Romania, situatie care ar putea conduce la instituirea de limite privind circulatia vehiculelor diesel in orasele mari, afirma surse citate de publicatia Welt am Sonntag.

- Domnule Presedinte, Doamnelor si domnilor Senatori, Doamna Ministru a Fondurilor Europene, Romania are o sansa majora de a se dezvolta si de a deveni cu adevarat un stat european, cu un nivel de trai la nivelul statelor din Europa de Vest. Aceasta oportunitate este oferita de fondurile europene, fonduri…

- Vicepreședintele PNL, Florin Roman, a declarat, miercuri, ca „alianța toxica PSD-ALDE” a mai dat o lovitura Consiliilor locale și județene, prin adoptarea in Parlament a OUG 90/2017, prin care președinții de CJ și primarii sunt obligați sa taie 10% din banii pentru investițiile in drumuri județene sau…