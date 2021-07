Stiri pe aceeasi tema

- ”Toate investitiile aflate in derulare vor merge mai departe. Platim la timp facturile, o premiera in ultimii 30 de ani”, a anuntat premierul pe pagina sa de Facebook. El a anuntat ca Guvernul aloca sapte miliarde de lei pentru proiectele care vizeaza drumuri judetene si comunale care nu pot fi finantate…

- Având în vedere ca Președintele Klaus Iohannis a promulgat marți Legea privind cumpararea vechimii în munca, adoptata de Parlament în luna mai, de precizat ar fi faptul ca noutatea este data de prelungirea unui termen important. De la început trebuie spus ca nu oricine…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a vorbit miercuri seara, la Digi 24 stagiile de cotizare, pensionarea anticipata și varsta de pensionare, dar si despre noua lege și digitalizarea sistemului de pensii. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca posibilitatea de pensionare anticipata ramane pentru lucratorii…

- ​Guvernul propune cheltuirea a aproximativ 2,4 miliarde de euro în urmatorii 10 ani pentru digitalizarea serviciilor publice, capitol la care România se afla pe ultimul loc în UE, potrivit unui document de strategie care va fi adoptat joi de Executiv. Dincolo de crearea unui cloud…

- Sistemul sanitar din Romania se bazeaza pe o infrastructura conceputa acum 50-60 ani, cand nevoia de servicii de sanatate era diferita fata de realitatile de astazi, se arata in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Guvernul vrea sa aloce pentru capitolul Sanatate din PNRR suma de 2,45…

- Autoritațile de la Bruxelles nu sunt de acord sa includa investițiile in sisteme de irigații intre proiectele ce vor primi bani, in vreme ce investițiile in infrastructura de transport sunt inca in analiza, potrivit Digi 24 . Comisia Europeana a solicitat Romaniei modificarea Planului Național de Redresare…

- Senator Danut Bica: Eșecul ultimelor guvernari PSD se reflecta puternic in deficitul comerțului cu produse agricole al Romaniei. Declaratie politica prezentata in sedinta Senatului din 7 aprilie 2021: “Intre statele membre ale Uniunii Europene, Romania deține unele dintre cele mai fertile terenuri,…

- Un grup de investitori care impreuna gestioneaza active in valoare de 11.000 de miliarde de dolari a cerut celor mai mari banci din lume sa elimine finantarea pentru companiile care au legatura cu combustibilii fosili si sa sprijine obiectivele convenite la summitul pentru clima de la Paris, relateaza…