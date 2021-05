Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al IMM-urilor, Florin Jianu, a solicitat in cadrul unei intalniri pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), sa existe din nou un fond pentru start-up-uri, asa cum a fost 'Start-up Nation', un program care sa sustina tehnologia si digitalizarea.…

- Premierul Florin Cițu nu excude prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliența in Parlament. Cițu a spus, la Digi24, ca Romania nu va avea o problema sa acceseze fondurile din PNRR, cat timp va reuși sa reduca deficitul bugetar sub 3% in 2024.

- Comisia Europeana nu a acceptat noua versiune a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) deoarece sub forma adoptata nu ofera o posibilitate coerenta de dezvoltare și nici un raspuns la efectele negative, economice și sociale, cauzate de pandemie. Europarlamentarul Victor Negrescu semnalase…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, cu privire la consensul national solicitat de PSD cu privire la Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ca nimeni nu-i opreste pe social-democrati sa sustina PNRR si a punctat ca acest program nu ar trebui politizat. "Nimeni nu-i opreste…

- ”Inainte de a cere ceva PSD, domnul Ghinea si toti ”partenerii” din Coalitie ar trebui sa isi ceara scuze in genunchi pe trepte la Kiseleff pentru aroganta si prostia de care au dat dovada. Ati refuzat consensul politic, dialogul public si implicarea actorilor sociali – patronate, sindicate, societatea…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat ca Romania va depune Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cel tarziu in luna mai, cu o intarziere de cateva saptamani si a precizat ca procedura de depunere este diferita de cea a celorlalte proiecte europene.…

- "1,5 miliarde pentru paduri este o suma colosala, in niciun caz nu vor fi banii risipiti si in niciun caz nu putem face reforma in fiecare an. Am avut exemple, mai ales la Ministerul Invatamantului, unde am ajuns cu reformele anuale; nu cred in aceste reforme continue. Cred in deciziile fundamentate,…

- Parteneriatul dintre Constanta si orașul francez Brest poate fi consolidat prin posibile colaborari in proiecte viitoare din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, potrivit unui comunicat al Primariei Constanța, noteaza financialintelligence.ro. Primarul municipiului Constanta,…