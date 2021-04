Ministrul de Finante din Germania, Olaf Scholz, sustine Romania in vederea obtinerii invitatiei de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). “Am discutat joi seara, pentru a doua oara de la inceputul anului, cu ministrul german de finante, Olaf Scholz despre stadiul implementarii PNRR, precum si despre perspectivele economiilor europene in acest an, care sta in continuare sub semnul pandemiei Covid-19. Totodata, am reiterat solicitarea de sprijin in vederea aderarii Romaniei la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Consider ca am facut progrese semnificative…