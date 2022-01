Romania ar urma sa se alature statelor care vor impune sancțiuni economice Rusiei, in calitate de stat membru al UE și NATO. Anunțul a fost facut joi seara, de catre ministrul de Externe Bogdan Aurescu. In ultimele luni, liderii politici americani, dar și europeni au amenințat in repetate randuri cu sancțiunile care vor fi impuse Rusiei, daca Vladimir Putin nu va face pasul inapoi, pe fondul conflictului cu Ucraina. In acest an, marile puteri și aliații NATO pregatesc lista de sancțiuni, care va fi adaptata fiecarui stat in parte. „Sancțiunile trebuie sa vizeze acele domenii care intr-adevar,…