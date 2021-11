Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, pe viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, in contextul vizitei oficiale efectuate la Bucuresti de catre presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la invitatia…

- In prezența președinților Maia Sandu și Klaus Iohannis, astazi, la București a fost semnata Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare Republica Moldova și Romania. Documentul a fost semnat de Nicu Popescu și Bogdan Aurescu și este axat pe integrarea europeana, incluzind masuri de dezvoltarea…

- Ministrul desemnat la Ministerul român Afacerilor Externe, Dan Barna, a afirmat, la audierea din comisiile parlamentare, ca Republica Moldova mai are rezerve de gaz pentru câteva zile si ca acesta este un moment în care România trebuie sa intervina. Marți, în…

- Romania a cumparat mult mai multe doze de vaccin fața de necesarul estimat pentru imunizarea populației. DNA a deschis și o ancheta in acest sens, insa problemele nu se opresc aici. Cu banii aruncați pe vaccinuri și doar 30% din populație vaccinata, Romania se vede nevoita sa scape de dozele de vaccin…

- Noul acord de asistența nerambursabila, acordata Republicii Moldova de catre Romania, se afla intr-o faza finala de redactare a textului acestui proiect, a anunțat ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu. „Așa cum am discutat deja in timpul vizitei la Chișinau din 23 iulie…

- Romania și Republica Moldova sunt unite printr-o legatura extrem de trainica - comunitatea de limba, cultura și istorie. Nu intamplator, prima mea vizita in strainatate in capacitatea de ministru de externe are loc astazi la București, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene,…

- Un nou acord privind asistenta nerambursabila acordata Republicii Moldova de catre Romania va fi realizat "cat mai curand", pana la sedinta comuna a guvernelor celor doua state, a anuntat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. El a sustinut o conferinta de presa comuna cu…

- Romania are responsabilitatea de a sprijini Republica Moldova. Declarația a fost facuta Bogdan Aurescu, ministrul de Externe de la București, dupa o intrevedere cu Nicu Popescu, omologul sau de la Chișinau, care se afla intr-o vizita oficiala in Romania, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Astfel,…