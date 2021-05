România ar putea deveni producător european de cipuri. Mari companii si universități se unesc într-un proiect unic Mari companii tehnologice și IMM-uri specializate carora li se alatura profesori și cercetatori de la marile universitați tehnice pun pe masa Guvernului un proiect inedit prin care Romania sa devina producator de cipuri și componente microelectronice pentru tehnologii avansate. Inițiatorii proiectului cer Guvernului un plan finanțat cu fonduri UE. Grupul de lucru funcționeaza sub egida […] The post Romania ar putea deveni producator european de cipuri. Mari companii si universitați se unesc intr-un proiect unic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

