România ar putea deveni al treilea beneficiar al Fondului de tranziţie echitabilă cu condiţia să aibă proiecte (consultanţi) Romania ar putea deveni al treilea beneficiar al Fondului de tranzitie echitabila, alaturi de Germania si Polonia, cu conditia sa aiba proiecte pentru atragerea sumelor alocate, sustin consultantii EY Romania, referitor la cum Pactul ecologic european ar putea sa transforme provocarile in oportunitati pentru tara noastra. Fondul de tranzitie echitabila, ce ar urma sa puna la dispozitia statelor membre granturi in valoare de 7,5 miliarde de euro, va atinge o capacitate totala de finantare de 30-50 miliarde de euro in momentul in care va include si alte resurse din cadrul politicii de coeziune sau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a dezvaluit, joi seara, la Realitatea PLUS cate fonduri are alocate Romania din partea UE pentru infrastructura. Concret, acesta a precizat ca Romania are din partea UE 25, 2 miliarde de euro inca din 2014 pentru construcția de autostrazi, reabilitare drumuri…

- Romania a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la Campionatele Mondiale Under-23 de la Winterberg (Germania), sambata, prin echipajul de bob 2 persoane format din Mihai Cristian Tentea si Ciprian Nicolae Daroczi, anunta Agerpres.

- Romania va trebui sa renunțe la centralele de producere a energiei electrice pe baza de carbune, urmand ca in locul lor sa fie construite unele care folosesc gaze naturale. Aceasta in condițiile in care Comisia Europeana urmarește, prin acordul verde, reducerea emisiilor de carbon cu 55% pana in anul…

- 10 proiecte unitare ar putea oferi o noua șansa Vaii Jiului. Romania va primi de la Uniunea Eeuropenea aproximativ 750 de milioane de euro sub forma de granturi nerambursabile pentru susținerea zonelor monoindustriale care vor fi afectate de trecerea la o economie nepoluanta. Cel mai mare…

- Romania se numara printre principalii beneficiari ai Mecanismului pentru o tranzitie justa, destinat sa ajute Europa sa devina neutra din punct de vedere climatic pana in 2050, potrivit estimarilor Comisiei Europene care au fost prezentate statelor membre UE, sustine Bloomberg, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Romania se numara printre principalii beneficiari ai Mecanismului pentru o tranzitie justa, destinat sa ajute Europa sa devina neutra din punct de vedere climatic pana in 2050, potrivit estimarilor Comisiei Europene care au fost prezentate statelor membre UE, sustine Bloomberg. Potrivit…

- Romania va fi al treilea cel mai mare beneficiar de fonduri europene destinate facilitarii tranzitiei spre sisteme industriale ecologice, arata un document citat de site-ul Euractiv.com, scrie Mediafax.Comisia Europeana a alocat 7,5 miliarde de euro Fondului pentru Tranzitie Corecta (Just…

- ​Viena este la doar câteva sute de kilometri de România, dar este la zeci de ani distanța în viitor la capitolul trenuri. OBB, compania naționala de cai ferate din Austria, discuta cu edilii din Viena un plan de 2 miliarde euro pentru a crește calitatea serviciilor de calatorie cu…