Romania poate fi una dintre destinatiile pentru businessurile din Rusia, Belarus si Ucraina, care s-ar reloca din zonele de conflict, in urma razboiului, au spus consultantii EY, in cadrul unui webinar organizat de compania de consultanta si audit. Cu toate acestea, Romania va intra in competitie directa cu Ungaria, Polonia si Cehia pentru atragerea investitiilor relocate si trebuie sa aiba ce sa puna pe masa negocierilor, scrie Mediafax.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit…