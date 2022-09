Stiri pe aceeasi tema

- Romania pare decisa sa devina prima țara europeana care sa cumpere sistemul israelian antiracheta Iron Dome. Ministrul roman al Apararii, Vasile Dancu, a refuzat sa prezinte detalii referitoare la acest subiect, dar a recunoscut ca Romania intenționeaza sa achiziționeze sisteme radar și drone din Israel,…

- Romania e foarte dornica sa achiziționeze din Israel sistemul de aparare anti-racheta IRON DOME, afirma unele surse in urma vizitei de saptamana trecuta in Israel a ministrului roman al apararii Vasile Dincu.

- Ministrul roman al Apararii, Vasile Dincu, a dezvaluit recent ca Romania este dornica sa cumpere radare și drone din Israel, potrivit haaretz.com. Romania este foarte dornica sa achiziționeze sistemul de aparare antiracheta Iron Dome de la Israel, spun surse in urma vizitei ministrului roman al Apararii,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anuntat ca va avea loc, marti, o sedinta a coalitiei si a infirmat ca ar exista o tensiune intre partide, in contextul absentei sale de la ceremoniile de luni dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a precizat ca prioritatea numarul unu, in acest moment, la toata…

- Centrul de Transfuzie Sanguina al Ministerului Apararii Naționale, „Col. Prof. Dr. Nicolae Nestorescu”, unitate in subordinea Direcției Medicale, a intrat in posesia primului „Autolaborator pentru donare de sange”. Acesta inlocuiește un autolaborator vechi de 14 ani, aflat in dotarea Centrului. Acesta…

- Armata Romana va achiziționa submarine franceze Scorpene și elicoptere franceze, a anunțat ministrul roman al Apararii, Vasile Dincu. „Am semnat o scrisoare de intentie cu ministrul Apararii din Franta pentru un proiect viitor unde am inceput demersurile pentru a duce in Parlament noile componente de…

- Ministrul Apararii: „Armata Romaniei ar putea sa faca fața oricarei agresiuni”. Scenariul in care rușii s-ar apropia de noi Vasile Dincu a mai subliniat ca Romania poate scapa de atacul Rusiei și ca armata este pregatita sa protejeze țara noastra. „Armata Romana face parte din NATO. Asa cum vedeti,…

- Mircea Geoana a anunțat ca Romania va beneficia de modernizarea armamentului din dotare. In cadrul unui discurs ținut sambata, secretarul general adjunct al NATO i-a indemnat pe tinerii romani sa se inroleze și sa aleaga o cariera militara. Geoana a subliniat ca NATO anticipeaza razboi de lunga durata…