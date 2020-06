Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, la Brasov, ca Guvernul va aloca resurse impresionante „cum nu au fost alocate niciodata in ultimii 30 de ani” pentru modernizarea infrastructurii. Orban a declarat la Brasov ca prioritatea zero trebuie sa fie investitiile in infrastructura. „In…

- "Intrucat in zona lucrarilor de la kilometrul 89 (Dragos Voda, Calarasi) s-au format coloane mari de autovehicule, recomandam automobilistilor care se deplaseaza dinspre Constanta spre Capitala sa ia in considerare si utilizarea drumului vechi (parasirea A2 la kilometrul 105, Drajna Noua si folosirea…

- Autostrada dintre Lugoj și Deva a fost subiect de discuție, astazi, in ședința de Guvern, premierul Ludovic Orban cerand sa fie sesizați procurorii. Lucian Bode, ministrul Transporturilor a explicat ca ”astazi, situația autostrazii Lugoj-Deva se prezinta in felul urmator – avem 66 de kilometri de autostrada…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Bode, sa sesizeze procurorii pentru ceea ce au facut constructorii spanioli pe lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva.”Astazi, situația autostrazii Lugoj-Deva se prezinta in felul urmator: Avem 66 de kilometri de autostrada…

- In 2019 s-au dat in folosinta 43 km de autostrada in Romania, dupa ce in 2018 au fost inaugurati 58 de kilometri, iar lungimea cailor ferate a scazut cu peste 600 km in ultimii 30 de ani, conform Ziarului Financiar.Datele publicate de zf.ro mai arata ca:Lungimea totala a drumurilor publice a ajuns la…

- Romania avea la finalul anului trecut doar 866 de kilometri de autostrazi, in timp ce numara alți 26.860 de kilometri de drumuri pietruite si de pamant, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.

- Drumurile publice din Romania totalizau, la sfarsitul anului trecut, 86.391 km, din care 17.873 km (20,7%) erau drumuri nationale, 35.083 km (40,6%) drumuri judetene si 33.435 km (38,7%) drumuri comunale, iar lungimea totala a autostrazilor numara 866 km, potrivit datelor anuntate vineri de Institutul…

- Tronsonul de autostrada Rasnov-Cristian, aflat intr-un progres fizic de peste 50%, ar putea fi terminat la sfarsitul acestui an, daca antreprenorul isi mentine mobilizarea, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Saptamana…