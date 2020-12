Stiri pe aceeasi tema

- RePatriot, cu susținerea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni și Administrației Prezidențiale, a lansat proiectul RePatriot Turism, o acțiune comuna de sprijin și promovare a turismului de incoming romanesc. Astfel, inițiatorii cheama…

- Eximbank USA ar putea finanta proiecte de investitii in energie in Romania, inclusiv in ceea ce priveste extractia de gaze din Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Ministrul de resort, Virgil Popescu, a avut o intalnire de lucru…

- Patru investitori importanti au suspendat investitiile in Romania, unul dintre acestia fiind in domeniul aerospatial, a declarat miercuri, Razvan Pirjol, secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "Numai patru investitori importanti au suspendat…

- Resursele de lignit ale Romaniei sunt estimate la 690 milioane tone, din care exploatabile sunt 290 milioane tone, cantitate care ar asigura necesrul pentru 28 de ani, in timp ce resursele de huila cunoscute sunt de 232 milioane tone, din care exploatabile sunt 83 milioane tone, care ar ajunge 104…

- Ministerulul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a aprobat o schema de ajutor de stat pentru sprijinirea consumatorilor industriali de energie, cu o valoare totala de aproximativ 290 milioane de euro, iar primii beneficiari au primit deja banii, a anuntat joi ministerul, relateaza News.ro.Daniela…

- Ruta Cultural Turistica a Bisericilor de Lemn din Romania, una dintre cele 49 de Rute Cultural Turistice din Romania care beneficiaza de recunoasterea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA), a fost lansata oficial, marti, in cadrul evenimentului "Protejarea si valorificarea…

- Astfel, unul din subiectele aflate pe ordinea de zi este: ”Aprobarea majorarii capitalului social al Romaero, cu valoarea investitiei finantate in anul 2019 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, prin…

- Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, si ministrul roman al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat vineri un proiect de acord interguvernamental pentru a coopera la extinderea si modernizarea programului de energie nucleara civila din Romania. …