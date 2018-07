Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis, marti, premierului grec Alexis Tsipras "sincere condoleante si profunde regrete" pentru pierderile de vieti omenesti survenite in urma incendiilor care au cuprins...

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis condoleanțe premierului Greciei pentru decesele in urma incendiilor devastatoare care afecteaza aceasta țara și și-a exprimat disponibilitatea Romaniei de a acorda sprijin Republicii Elene.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, marti, la Bruxelles, o intrevedere cu comisarul european pentru Buget si Resurse Umane, Gunther Oettinger, care a acceptat invitatia adresata de premierul roman de a efectua, cat de curand, o vizita in Romania, se arata intr-un comunicat al Guvernului.…

- Guvernul precizeaza, intr-un comunicat transmis dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pe teme referitoare la mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim, ca premierul a precizat la discutii ca ‘in calitate de sef al Guvernului are ca principala responsabilitate aplicarea programului de guvernare,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inaintea sedintei BPN al partidului, ca presedintele Klaus Iohannis ataca si chiar saboteaza orice actiune a guvernului care nu este pe placul sau. ”In legatura cu ultima amenintare a presedintelui Iohannis la adresa primului ministru Viorica Dancila…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audienta privata de catre Papa Francisc, premierul multumind Sanctitatii Sale pentru atentia generoasa pe care acesta a acordat-o mereu relatiilor cu Romania si a exprimat speranta ca Sfantul...

- Viorica Dancila, mesaj pentru Iohannis! Premierul Romaniei nu vrea sa plece din fruntea Guvernului. Este un nou mesaj pentru presedintele Klaus Iohannis, prin care i-a transmis ca “nu-si va da demisia sub nicio forma”. Mesajul a fost transmis in fata pensionarilor din PSD, in prezenta presedintelui…

- Criza politica in Romania? Ce efect are asupra Romaniei? Ce urmeaza dupa cererea demisiei Vioricai Dancila? Ovidiu Nahoi, redactor șef RFI, și Claudiu Saftoiu, editorialist Libertatea, dezbat subiectul zilei, la interviurile Libertatea Live . Klaus Iohannis a cerut astazi demisia premierului Viorica…