Replica Chinei la taxele anuntate de Trump pentru importuri

China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse. Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare… [citeste mai departe]