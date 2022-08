Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a pus pe jar intreaga lume si a aratat cat de vulnerabili putem fi in cazul unui eventual atac. Cu lupte grele in Marea Neagra si o Rusie tot mai amenintatoare, ministerul roman al Apararii a pornit in cursa inarmarii. Noul program de inzestrare a Armatei cuprinde contracte…

- Franța și Turcia propun planuri rivale de export al cerealelor ucrainene, in condițiile in care eșecurile inregistrate pana acum sporesc ingrijorarea cu privire la impactul potențial asupra celor mai saraci oameni din lume. In timp ce Emmanuel Macron favorizeaza rutele terestre, de la Odesa catre Romania,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, joi, ca Franta ajuta Romania sa tranziteze marile cantitati de cereale blocate in Ucraina in lipsa unui „cadru" care sa le permita sa plece prin Marea Neagra din cauza blocadei ruse, scrie lefigaro.fr. "Vom continua confruntarea diplomatica cu Rusia,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, la Kiev, ca Franta va ajuta Romania sa asigure tranzitul cantitatilor uriase de cereale blocate in Ucraina, in lipsa unui cadru care sa le permita sa iasa prin Marea Neagra din cauza blocadei rusesti. „Vom continua turul de forta diplomatic impotriva…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca va ajuta Romania sa tranziteze cerealele blocate in ucraina, in lipsa unui "cadru" care sa le permita sa plece din Marea Neagra din cauza rusilor.

- Ministrul Apararii Vasile Dincu a anunțat ca a semnat cu omologul sau francez Sebastien Lecornu o scrisoare de intenție privind cooperarea in domeniul inzestrarii Forțelor Navale Romane cu echipamente de ultima generație, necesare indeplinirii misiunilor la Marea Neagra. Ministrul Apararii Vasile Dincu…

- Fortele Navale Romane informeaza, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca spatiul naval al tarii este monitorizat permanent, iar dupa inceperea conflictului din Ucraina, 11 nave militare si doua elicoptere Puma Naval desfasoara, zilnic, prin rotatie, misiuni de cercetare, pe mare si la gurile…

- Cooperarea dintre Romania si Franta pe linie de securitate a cunoscut in ultima perioada o intensificare deosebita si binevenita, pe fondul crizei generate de agresiunea militara a Federatiei Ruse in Ucraina, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care a punctat ca vizita omologului sau francez, Emmanuel…