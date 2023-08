România, aproape de o nouă dramă: explozie la o pizzerie din Pașcani, cu 2 butelii GPL înăuntru O explozie urmata de un incendiu a avut loc, luni dimineața, la o pizzerie din Pașcani. In interiorul restaurantului se afla doua butelii de GPL, cu capacitatea de 60-70 de litri fiecare. Echipajele de salvatori au ajuns la fața locului pentru stingerea incendiului. Patronul pizzeriei, ranit O singura persoana, proprietarul localului, a fost ranita, avand […] The post Romania, aproape de o noua drama: explozie la o pizzerie din Pașcani, cu 2 butelii GPL inauntru first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

