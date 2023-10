Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu, mesaj pentru contestatari dupa Romania – Andorra 4-0. Nicolae Stanciu a avut un discurs euforic dupa ce a marcat un gol fabulos in Romania – Andorra 4-0. Mijlocasul in varsta de 30 de ani a marcat cu o executie magnifica pe Arena Nationala, in fata a peste 20.000 de fani. Cel mai selectionat…

- Romania a obținut cea mai clara victorie din campania preliminara pentru EURO 2024, 4-0 cu Andorra. „Tricolorii” au interacționat cu cei peste 21.000 de copii prezenți in tribunele Arenei Naționale. Romania a avut parte de un sprijin remarcabil la disputa cu Andorra. Copiii sub 14 ani prezenți in tribune…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine duminica, 15 octombrie 2023, meciul din etapa a opta a grupei I a preliminariilor Campionatului European din 2024, intalnind pe teren propriu, pe Arena Nationala din Bucuresti, Andorra.Romania ocupa locul doi in clasament, cu 13 puncte, dar cu un meci in…

- Nationala Romaniei joaca, duminica, de la ora 21.45, impotriva Andorrei, in grupa I a preliminariilor Euro-2024. La meciul de pe Arena Nationala pot asista doar copii, conform deciziei UEFA. Decizia este urmare a incidentelor de la meciul Romania – Kosovo, scor 2-0, disputat la 12 septembrie. Citește…

- Romania - Andorra, din preliminariile EURO 2024, se joaca duminica, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV. Romania - Andorra, meci ce poate fi urmarit pe Prima TV, se joaca pe Arena Naționala. Din cauza manisfestarilor ultrașilor din victoria 2-0 contra lui Kosovo, suporterii…

- Nationala Romaniei o intalneste joi, de la ora 21.45 (Antena 1), pe stadionul „Szusza Ferenc“ din Budapesta, pe Belarus, intr-o partida contand pentru etapa a 7-a din Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024. Disputa va fi arbitrata de o brigada norvegiana, compusa din centralul Espen…

- USR i-a cerut președintelui Federației Romane de Fotbal ca in timpul meciului Romania – Andorra sa nu permita afișarea pe stadion a reclamelor la jocurile de noroc. „FRF ne-a raspuns azi: la meciul la care vor avea acces doar copiii NU vor rula reclame la pariuri pe ecranele din jurul terenului. Partida…

- Romania joaca doua partide importante in aceasta luna, cu Belarus și Andorra. Primul meci se disputa pe teren neutru, in Ungaria, cu porțile inchise, iar al doilea se joaca pe Arena Naționala și vor avea acces doar copiii cu varste pana in 14 ani. Belarus - Romania, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe…