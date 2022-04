România analizează cererea de armament din partea Ucrainei Romania analizeaza cererea Ucrainei pentru livrarea de armament, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. „Romania, dupa cum stiti, am avut o decizie prin care am asigurat transferul de echipament de protectie si munitie. In continuare analizam solicitarile pe care guvernul ucrainean le va inainta si in functie de aceasta vom lua o decizie”, spune Nicolae Ciuca, intrebat daca a discutat si despre livrarea de arme in Ucraina. Chestionat daca a oferit garantii sau daca presedintele Zelenski i-a solicitat ca Romania sa trimita arme in Ucraina, premierul a spus: ”S-a discutat si acest subiect”. El precizeaza,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a afirmat, intrebat daca Romania va dona Ucrainei avioanele MiG-21, ca tara noastra, ca stat membru al UE si NATO este extrem de responsabila in sprijinul acordat Ucrainei, insa „lucrurile sunt intr-o evolutie permanenta si nu cred ca este bine sa vorbim foarte…

- Dupa o vizita la Sofia, fara rezultatele scontate, pentru ca bulgarii refuza sa furnizeze arme Ucrainei, ba chiar deputații l-au boicotat, refuzand sa-l asculte in Parlament, ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, iși incearca norocul la București, unde se intalnește, vineri, cu premierul Nicolae…

- In cea de-a 56-a zi de la inceputul razboiului din Ucraina, urmare a invaziei ruse asupra statului condus de catre Volodimir Zelenski, premierul Ciuca a primit o intrebare esențiala. Aflat la Oradea, Nicolae Ciuca a stat de vorba cu presa. Iar la un moment dat, a fost intrebat despre proiectul de lege…

- Dupa intervenția pe care a avut-o luni in Parlamentul Romaniei, unde a ținut un discurs și președintele Ucrainei, premirul Nicolae Ciuca a fost intrebat de jurnaliști daca Romania va intrerupe legaturile economice cu Rusia, potrivit News. „In acest moment, in Romania intra gaze pe reteaua de conducte…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, miercuri, o intrevedere de lucru cu Diane Schmitt, coordonator european antitrafic, discutiile vizand demersurile integrate pe care Romania le face pentru prevenirea si combaterea traficului de persoane la nivel sistemic, dar si in contextul crizei umanitare a refugiatilor…

- Iohannis: SRI are un rol esențial in protejarea valorilor democratice Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a transmis astazi un mesaj cu ocazia zilei Serviciului Roman de Informatii in care arata ca SRI are un rol esențial în protejarea valorilor democratice și promovarea intereselor naționale…

- Guvernul a anuntat, vineri, ca peste 12.000 de cetateni romani au donat sange in ultimele cinci zile, o parte importanta fiind pusa la dispozitie pentru salvarea cetatenilor Ucrainei. Campania a fost deschisa in 27 februarie de premierul Nicolae-Ionel Ciuca si mai multi membri ai cabinetului care au…

- Controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vantu (SOV) a postat pe pagina sa de Facebook un scenariu destul de alarmist privind conflictul militar din Ucraina și implicațiile asupra țarii noastre. „Forța militara a Rusiei este colosala” „Batalia este pentru o lume multipolara. Putin s-a ridicat impotriva…