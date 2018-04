Romania, amanetata de PSD Iresponsabilitea si incompetenta sunt caracteristici de baza ale ultimului an de guvernare PSD. Administrarea resurselor financiare ale economiei se face avand in vedere posibile riscuri la care ar putea fi supusa economia in viitor. Nu presupunand ca "totul va fi bine".



Cei care traiesc in mediul privat si iau decizii zilnic stiu sa nu asculte ce spun politicienii. Se uita la ce fac politicienii si pe urma actioneaza in consecinta.



Retorica PSD-ista arata o imagine idilica a acestei economii. Poezia pe care o recita este simpla: totul creste si viata este buna in Romania.



Sursa articol si foto: business24.ro

