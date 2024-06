Stiri pe aceeasi tema

- O suma de aproximativ 1.882 miliarde de euro a fost cheltuita, in anul 2021, pentru plata pensiilor in tarile membre ale Uniunii Europene, sau 12,9% din Produsul Intern Brut al UE, conform datelor publicate marti de Eurostat, conform Agerpres.

- Sanatatea e cea mai importanta! Deși, cheltuielile guvernamentale pentru sanatate au crescut in Uniunea Europeana, in 2020 comparativ cu 2019, tarile membre cu cea mai mica pondere a cheltuielilor pentru sanatate in PIB sunt Letonia, Polonia, Irlanda si Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat…

- Inflația in zona euro s-a stabilizat! Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a stabilizat in luna aprilie. In paralel, economia zonei euro a revenit pe crestere in primul trimestru, dupa o usoara contractie in ultimele trei luni ale anului trecut, informeaza AFP . Potrivit unei estimari preliminare…

- La nivelul Uniunii Europene, in 2023, au cumparat online carti, reviste sau ziare tiparite 13,4% din rezidenti. Doar 7,2% din rezidentii UE au facut achizitii online de carti electronice. In ambele cazuri, Romania este la coada clasamentului, arata datele publicate marti de Eurostat, transmite Agerpres.…

- Sunt disponibile noi locuri de munca. Producatorul francez de anvelope Michelin, cu afaceri anuale de aproape 30 miliarde euro, va inchide fabrica pentru camioane grele din Polonia, de la Olsztyn, unde lucreaza aproximativ 430 de angajati, si va muta productia in Romania, argumentul fiind costurile…

- Migrația nu este o preocupare principala pentru cetațenii europeni in perspectiva alegerilor din luna iunie, deși subiectul este abordat frecvent in presa internaționala și in campaniile politice ale partidelor de dreapta, arata datele unui sondaj comandat de Parlamentul European, relateaza The Guardian.Sondajul…

- Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumparare in Bulgaria a atins 64% din nivelul mediu european in 2023. Acesta este unul dintre indicatorii care arata cel mai exact convergența in interiorul Uniunii Europene, deoarece se iau in considerare diferențele de preț in fiecare…

- Romania se afla pe pozitia 21 din cele 27 de state membre UE in ceea ce priveste Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor exprimat prin puterea de cumparare, respectiv 22% sub media UE, depasind Ungaria, Croatia, Slovacia, Letonia, Grecia si Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. La nivel european,…