Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, a estimat joi, la Brasov, ca "un termen rezonabil" in care romanii ar putea scapa de obligatia de a prezenta institutiilor statului dosare voluminoase, continand copii scrise ale unor documente, ar fi de cinci ani, arata Agerpres.…

- Gigantul american cu venituri anul trecut de peste 380 de miliarde de euro in 2020 și-a ales sa faca anunțul chiar in saptamana in care la București se desfașoara a cincea ediție a Bucharest Tech Week, un eveniment dedicat celor mai noi tehnologii de business. La deschiderea evenimentului au participat…

- “Prima directie de la care ne asteptam sa avem finantare prin PNRR este cloud-ul guvernamental. Este proiectat ca avand un nucleu central, centre mari de date ale institutiilor mari alte statului, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul de Justitie, Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii…

- Guvernul a aprobat joi proiectul de lege care prevede ca furnizorii de comunicații vor putea utiliza in rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe software de la producatori autorizați in prealabil prin decizie a Prim-Ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Aparare…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, afirma ca la nivelul autoritatilor statului se va crea un „cloud guvernamental” care va reuni baze de date din domenii precum justitie, munca, sanatate, afaceri interne sau afaceri externe.

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, sustine ca, incepand din august, romanii vor avea documente de identitate electronice, ale caror dimensiuni vor fi comparabile cu cele ale unui card bancar. „Din august vom incepe sa avem documente de identitate electronice.…

- Din august 2021, cartea de identitate electronica va fi disponibila și in Romania, anunța oficialii. Aceasta va oferi si posibilitatea semnaturii electronice. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman a anunțat ca probabil cartea de identitate electronica va fi disponibila in…