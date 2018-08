Stiri pe aceeasi tema

- Cu zece ani in urma, pe 8 august 2008, in momentul in care lumea se pregatea sa urmareasca inceperea intrecerilor olimpice de la Beijing, o veste-soc acapara prima pagina a presei mondiale. Trupele rusesti intrau pe teritoriul Georgiei in sprijinul separatistilor din doua regiuni, Osetia de Sud si…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au condamnat miercuri eforturile Siriei de a recunoaste doua regiuni separatiste din Georgia, declarand ca sprijina pe deplin independenta Georgiei si reiterand apelul lor la retragerea trupelor ruse din zona, informeaza Reuters. "Statele Unite condamna…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, a promis, luni, ca Washingtonul va suplimenta sprijinul acordat Georgiei, atat in plan economic cat si al securitatii, si a cerut Rusiei sa-si retraga trupele din regiunile Abhazia si Osetia de Sud, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.