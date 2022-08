Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1993 - 2016 si 2014 – 2018, Romania a avut doua competitii importante in lumea sportului-alb: BRD Nastase – Tiriac Trophy si Bucharest Ladies Open. Apoi insa, asa cum se intampla des in Romania, brusc, ambele competitii au disparut, spre dezamagirea fanilor.

- BA5 este explicatia numarului mare de cazuri din ultimele zile din Romania, este cea mai contagioasa subvarianta de pana acum și probabil va deveni dominanta și in Romania, a spus-o chiar Simin Florescu, managerul Spitalului „Victor Babes” din București. Cei mai expusi la imbolnavire sunt cei care…

- Buzoianul George-Cristian Ardeleanu, absolvent – promoția 2022 – al Liceului Internațional de Infromatica din București, a obținut medalia de argint la Olimpiada Internaționala de Fizica (competiție desfașurata online, concurenții țarii noastre au rezolvat probele in Romania), eveniment la care lotul…

- Festivalul Saga din București, unde un tanar a murit și mai mulți au ajuns in stare grava la spital, in urma consumului de substanțe, a readus pe agenda publica o discuție care nu a fost niciodata finalizata, consumul de droguri. Libertatea a mers intr-un centru din București, unde cei care sufera de…

- Dupa aproximativ 24 de ore de la anunțul privitor la al doilea caz de variola maimuței, Ministerul Sanatații a transmis, ieri, ca a fost confirmat al treilea caz, in țara noastra. ”Este vorba despre un barbat de 31de ani, care s-a prezentat ieri la un spital din București. Simptomele au aparut pe data…

- Autoritațile din Romania confirma al doilea caz de variola maimuței, la un barbat de 32 de ani, care s-a prezentat la o clinica din București. Medicii au declanșat ancheta epidemiologica. ”Este vorba despre un barbat de 32 de ani.

- Președintele polonez Andrzej Duda se afla intr-un prim mini-turneu european de susținere a Ucrainei. Potrivit RFI Romania, turneul a inceput la Braga și Lisabona, in Portugalia, va continua in Italia, și se va termina in prima faza in București, la summit-ul țarilor Flancului