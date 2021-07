România, al doilea cel mai mare deficit de cont curent din UE. Minus 3 miliarde de euro, în primul trimestru Romania alaturi de Franța au cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeana in primul trimestru al anului 2021, conform Eurostat. Franța a inregistrat un deficit de minus 11 miliarde de euro, iar Romania un deficit de minus trei miliarde de euro, iar urmatoarele doua țari in clasament sunt Grecia (minus 2,7 miliarde de euro) și Spania (minus 2,1 miliarde de euro). In trimestrul patru din 2020, Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 127,3 miliarde de euro (3,7% din PIB),, iar in primele trei luni din 2020 a fost un plus de 69,8 miliarde de euro (2% din PIB). Conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

