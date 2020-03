Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac a postat, duminica, un mesaj pe Facebook intitulat "Blocat intre doua lumi aflate in situatie de urgenta". "In ultimii zece ani, am zburat cu avionul aproape saptamanal, fapt care m-a ajutat sa cunosc mult mai bine Europa, dar si Statele Unite ale Americii. De cand sunt membru…

- Se discuta despre marirea pensiilor sau, mai degraba, despre amanarea maririi pensiilor, dintotdeauna. Guvernul Orban a incercat sa vina la inaintare cu o sumedenie de argumente pentru a justifica lipsa banilor pentru gesturi atat de generoase Din fericire pentru pensionari, aceștia au in sfarșit o…

- Aseara, Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a vorbit la Romania TV despre majorarea pensiilor si a facut precizari cu cat se vor majora ele anul acesta, dand asigurari, cu aceasta ocazie, ca pensiile vor creste cu 40 la suta de la 1 septembrie 2020. "Pensiile vor creste, sumele sunt prevazute in buget.…

- Funcționarea sistemului de pensii din Romania a ajuns ”marul discordiei” in ultimele zile. Daca la finele anului trecut singura problema era eliminarea pensiilor speciale, in ultimele zile alte trei subiecte au ajuns in centrul atenției, in urma unor declarații ale miniștrilor din Cabinetul Orban.Este…

- Lovitura de teatru! Una dintre cele mai importante banci din Romania nu a platit nicio pensie romanilor, in condițiile in care ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, sambata, ca „bancile au facut plațile pensiilor” și ca „ultimele plați se fac luni”. Este vorba despre ING Bank. Conform surselor…

- Lovitura de teatru! Una dintre cele mai importante banci din Romania nu a platit nicio pensie romanilor, in condițiile in care ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, sambata, ca „bancile au facut plațile pensiilor” și ca „ultimele plați se fac luni”. Este vorba despre ING Bank. Conform surselor…

- Rasturnare de situație, dupa ce ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a anunțat ca bancile au virat banii catre pensionarii din Romania!Una dintre cele mai mari banci nu a virat niciun leu, din cauza ca... Citește AICI ce banca celebra nu a platit pensiile romanilor - LOVITURA de…

- Pensiile distribuite de Posta Romana in bani lichizi vor incepe sa fie transmise de postasi incepand de joi, astfel ca in luna ianuarie vor exista intarzieri de 3-4 zile fata de o luna obisnuita in distribuirea pensiilor, a declarat, marti seara, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Nu e absolut nici…