Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta, pe Twitter, ca dozele de vaccin livrate Republicii Moldova au ajuns sambata dupa-amiaza la Chisinau. "Tocmai au ajuns azi in Republica Moldova primele 21.600 de doze de vaccin din cele 200.000 promise in decembrie 2020 de presedintele Romaniei. E primul vaccin contra COVID-19 ce ajunge in Republica Moldova", scrie Aurescu pe pagina de socializare.

Si presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a postat sambata dupa-amiaza, pe pagina sa de Facebook, fotografii de la sosirea avionului care a transportat dozele de vaccin la Chisinau.

