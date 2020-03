Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a avut o convorbire telefonica cu Michalis Chrisochoidis, ministrul pentru protectia cetatenilor din Republica Elena, pe fondul presiunii migrationiste la frontiera Greciei cu Turcia. "Demnitarul roman a exprimat solidaritatea deplina cu Grecia in contextul situatiei…

- Ministrii propusi in Cabinetul Citu au fost audiati timp de trei zile in comisiile parlamentare de specialitate, noua dintre ei primind aviz pozitiv, ceilalti sapte fiind avizati negativ de deputati si senatori, potrivit Agerpres. Au primit aviz pozitiv din partea comisiilor parlamentare Nicolae Ciuca…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat joi, in ședința de Guvern, ca in ultimele 24 de ore au intrat in Romania peste 3.200 de cetateni din Italia. “In ultimele 24 de ore, pe intrarile in tara, pe cele 14 cu Ungaria, 7 cu Serbia si cele 16 aeroporturi au intrat 3.210 cetateni din Italia”, a…

- SUA ar putea trimite rachete Patriot in Turcia dupa uciderea unor soldati turci in atacuri atribuite regimului sirian in regiunea Idleb (nord-vestul Siriei), a declarat joi ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, relateaza AFP. "Exista o amenintare cu atacuri aeriene, cu rachete impotriva tarii noastre",…

- Ministrul propus la Agricultura, Adrian Oros, i-a acuzat, miercuri, pe social-democrati ca au aranjat angajari fara concurs pentru politisti si coafeze. 119 persoane, printre care 38 de politisti, sunt acum salariati la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, sustine Oros, anunța MEDIAFAX.Ministrul…

- Procurorul-sef european, Laura Codruta Kovesi, va prezenta, joi, stadiul crearii Parchetului European (EPPO) in comisiile reunite de Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) si de Control Bugetar (CONT) din Parlamentul European, conform agendei LIBE publicate pe site-ul

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca doborarea din greseala de catre Iran saptamana trecuta a unei aeronave ucrainene a survenit in timp ce Teheranul era alertat de relatari privind prezenta unor avioane militare americane invizibile in zona, informeaza Reuters.

- Ministerul Afacerilor Interne a adoptat masuri speciale, valabile in minivacanțele de sarbatori, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și fluidizarea circulației, respectiv pentru buna desfașurare a evenimentelor publice și nu numai derulate in aceasta perioada. Autoritațile au acordat o atenție sporita…