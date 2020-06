Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 18.791 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 1.229 de persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 127 de cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 17.712 de imbolnaviri și 1.159 de persoane decedate din cauza COVID-19 In Romania au fost confirmate, pana acum, 17.712 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 196 NOI cazuri de coronavirus in Romania. Bilanțul ajunge la 17.387 de infecții și 1.141 de persoane decedate din cauza COVID-19 In Romania au fost confirmate, pana acum, 17.387 de infecții cu coronavirus, cu 196 noi cazuri in ultimele 24 de ore. Pana astazi, pe teritoriul Romaniei,…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 155 NOI cazuri de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 17.191 de infecții și 1.126 persoane decedate din cauza COVID-19 In Romania au fost confirmate 155 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, bilanțul total urcand la 17.191 de infecții. In total, in țara…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 17.036 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit peste 1.100 persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 13.512 infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 827 persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la 26 februarie.

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 9.710 infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 516 persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la 26 februarie.

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 7.216 infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 362 de persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la 26 februarie.