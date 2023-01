Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei ar urma sa depaseasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile europene, o moneda stabila si de investitiile straine, stimulate in parte si de relocarea activitatilor din Rusia si Ucraina, scrie Reuters, citata de Agerpres.

- Un milion de ruși s-au mutat din țara lor in 2022, aproximeaza mai mulți sociologi și analiști, potrivit Novaia Gazeta , publicație independenta din Rusia, editata acum in exil „In ultimii zece ani, 3 milioane de persoane au plecat, in medie 300.000 pe an. Chiar și la 23 februarie 2022 se putea spune…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca incidente ca cel care a avut loc in Polonia, unde doi oameni au murit dupa caderea unei rachete intr-un sat de langa granița cu Ucraina, sunt greu de anticipat. ”Nu putem sa spunem ca nu se poate intampla ceea ce s-a intamplat in Polonia” și in Romania, a declarat prim-ministrul…

- Comisia Europeana, alaturi de tarile vecine Ucrainei, Banca Europeana de Investitii, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Grupul Bancii Mondiale au publicat o declaratie conform careia au mobilizat un miliard de euro pentru culoarele de solidaritate.

- "Este un eveniment plin de semnificatie, care atesta relatiile si solidaritatea dintre tarile noastre. Intr-adevar, e primul punct de frontiera care se redeschide dupa multi ani intre tarile noastre. Eeste un punct de trecere a frontierei nu doar intre Romania si Ucraina, ci intre Ucraina si Uniunea…

- Deputatul neafiliat Mihai Lasca (ex-AUR), reprezentant al Partidului Patrioții Poporului Roman, a adresat Ministerului de Interne o interpelare legata de prezența trupelor straine in Romania in condițiile in care statul nostru nu este in razboi și a facut apel la conducerea statului sa ramana neutra…

- In aceasta dimineața, bistrițeanul Vasile Dincu și-a dat demisia din fruntea Ministerului Apararii. Acesta spune ca motivul demisiei este „imposibilitatea colaborarii cu președintele Romaniei”. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, bistrițeanul Vasile Dincu anunța ca iși da demisia din fruntea Ministerului…