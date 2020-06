Stiri pe aceeasi tema

- Cazul tinerei de 17 ani din Mehedinți care a fost incendiata de Ion Turnagiu a ajuns in presa internaționala.Site-ul Euronews scrie ca "Romania a fost zguduita dupa ce a aparut informația ca suspectul in tentativa de omor era un criminal in serie, care fusese eliberat din inchisoare"."Pe tanara in varsta…

- Barbatul care a murit vineri dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din București este un cetațean iranian urmarit in țara lui, prins in Romania și pus sub control judiciar, pana la luarea unei decizii in privința sa. Moartea lui Gholam Reza Mansouri, cleric și magistrat iranian, este cu atat mai misterioasa,…

- Nelu Lupu, fostul ofiter MAI, pacientul cu numarul 17 de la Spitalul Gerota, care ar fi mintit ca a calatorit in Israel si a infectat zeci de medici si alte persoane, a sustinut in fata anchetatorilor ca este nevinovat. Fostul ofiter MAI crede ca a luat COVID-19 din Romania, scrie Mediafax.Fostul ofiter…

- Hamude s-a prezentat vineri la sectia 10 de Politie din Capitala pentru a da explicatii anchetatorilor in dosarul spirtului care a omorat 10 persoane, in care sunt cercetati fratele si tatal sau. "Tatal meu nu este un criminal. Nu am pus ca familia mea nu are nicio vina. Cine este vinovat…

- Nu doar creștinismul, ci mai toate religiile monoteiste vorbesc despre viața de apoi. Dar aceasta este mai degraba o promisiune decat un scop in sine.Nici una dintre religiile majore ale omenirii nu-și indeamna adepții sa fuga spre viața de apoi. Virginele care-i așteapta in paradis pe cei ce se sacrifica…

- Numarul deceselor cauzate de noul tip de coronavirus in Romania a ajuns la 79, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Ultimul pacient este o femeie de 84 ani din Capitala, care s-a prezentat in data de 26 martie la camera de garda UPU a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti…

- Cazul unei femei stinse vineri la Universitar, care nu apare nici azi pe liste. Din marturiile a doar doi manageri de spitale, Carstoiu de la București și Filip de la Suceava, rezulta ca Romania are in acest moment cu zeci de morți mai mulți, din cauza de coronavirus, cu acte certificate oficial de…

- Un tanar din Capitala, care s-a simțit rau, a chemat Ambulanța și pentru ca prezenta simptome de coronavirus, medicii l-au transportat la spital. Pe drum, omul a intrat Live, pe Facebook, pentru a trage un semnal de alarma: "Moare lumea, fraților! Nu mai ieșiți afara! Daca pe mine m-a damanat, va dați…