In februarie, datoria a ajuns la 706,5 miliarde lei (50,1% din PIB), fata de 695 miliarde lei (49,2% din PIB), in ianuarie, si 667,3 miliarde lei (47,2% din PIB), in decembrie. Nivelul de indatorare raportat la PIB depinde destul de mult de evolutia PIB nominal, de ritmul imprumuturilor, dar si de sumele care ajung la plata in cursul anului in contul datoriei. Ministerul Finantelor a imprumutat in primele luni ale anului mult, scopul fiind de a-si acoperi cat mai mult din necesarul pentru tot anul in perioadele mai favorabile ale pietelor financiare, conform . Legea responsabilitatii fiscal-bugetare…