Stiri pe aceeasi tema

- Compania sud-coreeana Hanwha Aerospace a anuntat miercuri semnarea unui contract cu Ministerul Apararii Nationale din Romania privind furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate K9 (SPH) si a 36 de vehicule de realimentare cu munitie K10 (ARV), valoarea contractului fiind de aproximativ un miliard de…

