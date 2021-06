Meteorologii au instituit avertizari de tipul cod roșu de vijelii cu grindina și averse in județele Cluj și Tulcea. In cea mai mare parte a țarii este in vigoare o avertizare cod portocaliu.

O avertizare cod roșu este valabila sambata pana la ora 18:45 in localitațile Aghireșu, Capușu Mare și Izvoru Crișului din județul Cluj. Specialiștii spun ca vor fi averse torențiale ce vor depași 40...50 l/mp, grindina de medii și mari dimensiuni, vijelie și descarcari electric, arata Mediafax.

Cod roșu este in vigoare pana la ora 19:00 și in județul Tulcea in localitațile Sulina, Chilia…