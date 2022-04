Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul nationalei de tenis a Romaniei, Horia Tecau, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Radom, ca a avut cateva momente mai grele provocate de absentele din lot, dar a subliniat ca echipa sa este pregatita de meciul cu Polonia, din calificarile Billie Jean King Cup, conform…

- Irina Begu o va infrunta pe Magda Linette, vineri, de la ora 14:00 (ora Romaniei), in primul meci de simplu din cadrul intalnirii care opune echipele feminine de tenis ale Romaniei si Poloniei, la Radom, in calificarile competitiei Billie Jean King Cup.

- Jucatoarea de tenis Andreea Prisacariu o va inlocui pe Raluca Olaru in echipa de Billie Jean King Cup a Romaniei pentru meciul cu Polonia, programat la Radom (Polonia), in zilele de 15 si 16 aprilie, contand pentru calificarile competitiei. Raluca Olaru inca se resimte dupa ce a fost infectata recent…

- Horia Tecau, mari probleme cu echipa de Fed Cup. Fostul mare jucator de dublu este urmarit de ghinion inaintea debutului sau in postura de capitan-nejucator al tricolorelor. Romania intalnește Polonia, pe 15 și 16 aprilie, la Radom, in barajul pentru calificarea la Turneul Final al competiției. Horia…

- Jucatoarele de tenis Simona Halep (26 WTA), Irina Begu (72 WTA), Monica Niculescu (46 WTA la dublu) si Gabriela Ruse (57 WTA) vor face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Polonia, programata la Radom, in 15-16 aprilie, in calificarile Billie Jean King Cup, informeaza site-ul oficial al…

- Majoritatea cetatenilor in sase din sapte tari UE analizate cred ca Rusia va invada Ucraina in acest an, constatata un nou sondaj de opinie, in timp ce alte studii efectuate in mai multe tari prezinta o imagine mai complexa a atitudinilor ambivalente fata de Moscova si NATO. Sondajul, comandat…

- Biden a ordonat desfasurarea a peste 3.000 de trupe americane pentru a sprijini aliatii europeni, relateaza Wall Street Journal. Aproximativ 2.000 de soldati americani vor fi dislocati din Statele Unite in Polonia si Germania si aproximativ 1.000 vor fi repozitionati din Germania in Romania, conform…