- Nationala Romaniei a reusit un salt de sapte locuri si se afla pe pozitia a 37-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA) dat publicitatii joi, astfel ca se va afla in a doua urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor preliminare europene pentru Cupa Mondiala din 2022, potrivit…

- Selectionata de tineret a Romaniei a fost repartizata in urna a treia valorica pentru tragerea la sorti a grupelor turneului final al Campionatului European de fotbal Under-21 de anul viitor, a anuntat FRF pe site-ul sau. Croatia, Rusia si Cehia sunt celelalte echipe aflate in urna a treia…

- Romania va fi in urna a treia la tragerea la sorti a grupelor turneului final al Campiontului European de tineret, informeaza FRF. Echipa nationala Under 21 a Romaniei s-a calificat pentru a doua oara consecutiv la Campionatul European. Tragerea la sorti a grupelor este programata pe 10 decembrie,…

- Egalul obținut de naționala Romaniei in Irlanda de Nord ne va plasa in urna a doua la tragerile la sorți pentru Campionatul Mondial din Qatar. Astfel, Romania va avea, cel puțin teoretic, o misiune mai ușoara in tentativa de a se califica la un Campionat Mondial dupa 24 de ani. Tragerea la sorți va…

- Romania trebuie sa invinga Irlanda de Nord pentru a spera la urna a doua valorica la tragerea la sorti a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, informeaza FRF, potrivit news.ro.Dupa rezultatele inregistrate, duminica, in Liga Natiunilor, devine si mai intensa cursa tricolorilor pentru un loc mai…

- Tragerea la sorti a grupelor preliminare, faza europeana, pentru Cupa Mondiala de fotbal din Qatar din 2022 va avea loc pe data de 7 decembrie la Zurich, in cadrul unei ceremonii virtuale (20:00, ora Romaniei), fara prezenta reprezentantilor federatiilor nationale din cauza pandemiei de Covid-19, a…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost surclasata de echipa Norvegiei cu scorul de 4-0 (2-0), duminica seara, pe Ullevaal Stadion din Oslo, in Grupa 1 a Ligii B din Liga Natiunilor. Foto: (c) Vidar Ruud/NTB via REUTERS Dupa ce a ratat calificarea la EURO 2020,…

- "Dragi suporteri, coechipieri si membri ai staff-ului echipei nationale, Am petrecut 11 ani minunati la echipa nationala, am avut colegi de exceptie si selectioneri care m-au pretuit, bucurandu-ma de afectiunea suporterilor nostri minunati. Am raspuns cu drag fiecarei convocari si am venit…