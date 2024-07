Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a urcat doua poziții in clasamentul mondial, pana pe locul 45, grație rezultatelor de la Euro 2024, unde a inregistrat un succes, un egal și doua infrangeri. Considerata outsider al grupei E, naționala Romaniei a reușit o surpriza frumoasa in Germania, caștigand…

- Nationala Romaniei a parasit Campionatul European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 3-0 (1-0), marti seara, pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala, scrie digi24.ro .

- Selecționerul Edi Iordanescu a tras concluziile dupa eliminarea Romaniei de la EURO 2024, in optimi, dupa 0-3 cu Olanda # La conferința de presa a vorbit despre meci, despre parcursul naționalei și despre ce urmeaza in perioada urmatoare Romania a terminat EURO 2024 cu o infrangere categorica in optimi,…

- La meciul dintre Romania și Olanda, care se va juca de la 19:00, vor lua parte și mulți suporteri austrieci, care nu au prins bilet la partida pe care naționala lor o va juca impotriva Turciei, de la 22:00. Mai mulți fani austrieci nu au reușit sa iși achiziționeze un bilet la meciul care se va juca…

- Edi Iordanescu (46 de ani), selecționerul Romaniei, a transmis un mesaj de lupta inaintea meciului cu Olanda, din optimile Euro 2024. „Tricolorii” au avut un turneu final de vis pana acum. Au caștigat grupa E și au ajuns dupa 24 de ani in optimile unui Campionat European. Romania – Olanda se joaca marți,…

- Cel mai important meci al naționalei Romaniei din ultimii 24 de ani urmeaza sa fie condus de un arbitru german cu un trecut controversat.Dupa ce Romania a reușit sa caștige grupa E din care mai faceau parte și naționalele Belgia, Slovacia și Ucraina, ,,Tricolorii” iși continua aventura la Euro 2024,…

- Atacantul George Puscas a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta in Germania, ca el si colegii sai din nationala de fotbal a Romaniei au demonstrat pe teren in meciurile de pana acum ca pot sa se bata de la egal la egal cu Olanda, adversara din optimile de finala ale EURO 2024. „Cred ca…

- Dan Alexa, expert GSP Live la EURO 2024, a comentat in direct performanța Romaniei, care s-a calificat in optimile EURO 2024. Echipa naționala a caștigat grupa E la EURO, dupa 1-1 cu Slovacia, și va juca in optimi cu Olanda. Dan Alexa se bucura ca aceasta performanța a naționalei, pentru momentele fericite…