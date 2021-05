Stiri pe aceeasi tema

- PNRR a fost depus luni in sistemul informatic al Comisiei Europene și va fi prezentat public in 2 iunie. Prin PNRR, Romania poate accesa cele 29,2 miliarde de euro, din care jumatate sub forma de granturi, iar jumatate ca imprumuturi.Mai multe informații despre Planul Național de Redresare și Reziliența…

- ”Am depus astazi oficial PNRR”, a scris, Cristian Ghinea, pe Facebook, luni dupa-amiaza. Intr-un clip video, ministrul a explicat ce inseamna PNRR si care sunt principalele capitole ale documentului. ”Am trimis PNRR la Bruxelles, adica in sistemul informatic al Comisiei Europene. La ora 15.30 am terminat…

- Ministrul Investițiilor, Cristian Ghinea, a anunțat luni ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost transmis integral in sistemul informatic al Comisiei Europene, la ora 15.30. In total, a precizat Ghinea, sunt 240 de fișiere transmise. „Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adica in sistemul…

- Planul National de Redresare si Rezilienta urmeaza sa fie depus oficial, astazi, la Comisia Europeana, acesta urmand sa fie prezentat public in 2 iunie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, afirma ca Romania va fi printre putinele state membre ale Uniunii Europene care va…

- Planul National de Redresare si Rezilienta urmeaza sa fie depus oficial, astazi, la Comisia Europeana, acesta urmand sa fie prezentat public in 2 iunie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, afirma ca Romania va fi printre putinele state membre ale Uniunii Europene care…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea si un grup de analisti participa vineri la o dezbatere pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). In cadrul evenimentului, organizat de EFOR, se va discuta, printre altele, despre cum va arata PNRR si care…

- Ajustarea bugetului Planului National de Redresare si Rezilienta de la 42 miliarde euro la 29,2 miliarde euro a presupus si modificarea alocarilor pentru proiectul Romania Educata, care va beneficia de 3,7 miliarde euro, respectiv 12% din PNRR, conform unei declaratii comune a ministrului Investitiilor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat luni ca Romania va depune Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe 31 mai. "In discutia cu presedintele, cu domnul Orban, cu domnul prim-ministru si cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in intalnirea pe care…