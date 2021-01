Stiri pe aceeasi tema

- In lupta cu pandemia provocata de virusul SARS-CoV-2 se vede lumina de la capatul tunelului in sensul ca mai multe vaccinuri au fost deja aprobate și au inceput sa fie distribuite și administrate, in timp ce altele sunt in fazele finale de aprobare. Cu toate acestea, drumul care urmeaza va fi destul…

- România a împrumutat 2,5 miliarde euro de pe piețele externe pe 9 și 20 de ani, emisiunea având loc pe 24 noiembrie, conform unui comunicat de presa al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Subscrierea a fost de 11,6 miliarde EUR, prin participarea unui numãr de peste 650 de…

- Se anunța un sezon alb cu restricții. Mai multe țari europene au decis ca, de sarbatori, nu vor fi deschise stațiunile montane sau partiile de schi, deloc sau doar cu excepția localnicilor. Germania si Italia au decis sa-si inchida statiunile de schi. Partiile raman deschise in Elvetia si Austria. In…

- Nici macar 6% dintre alegatorii romani trecuți pe listele electorale din strainatate nu au apelat pana miercuri la votul prin corespondența. Ultima zi pana cand mai poate fi luat in considerare este joi. Doar 39.244 de romani stabiliti in peste 100 de tari au optat pana miercuri pentru votul prin corespondenta…

- Naționala Under 21 a României a obținut a doua calificare consecutiva la Euro, iar performanța a fost laudata pe site-ul oficial al UEFA. Despre selecționerul Adrian Mutu"Este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a României (n.r - la egalitate cu Gica Hagi)…

- • Pensionari prahoveni care si-au urmat copiii in afara tarii isi primesc veniturile lunare in valuta • Beneficiarii nerezidenti aflati in plata au obligatia de a transmite anual un… „certificat de viata”! N. Dumitrescu La nivelul Casei Judetene de Pensii Prahova, conform celei mai recente centralizari,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, luni seara, ca oamenii pot sesiza politia in cazul in care vecinii organizeaza evenimente private cu participarea a 30 de persoane, incalcand astfel decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, statuata prin hotarare de guvern, potrivit agerpres.ro.…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca oamenii trebuie sa respecte regulile privind limitarea raspandirii noului coronavirus si ca este o practica nu numai in Romania ca atunci cand vecinii observa incalcarea legii in curtea vecinului, sa sesizeze Politia. "Am inchis scoli, nu am mai permis…