- Peste 400 de militari participa la exercitiul Steadfast Jupiter 2023 (STJU23), a carui ceremonie de deschidere are loc marti, la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” din Cincu, judetul Brasov. „Comandamentul Corpului Multinational de Sud-Est (HQ MNC-SE) participa la STJU23 CAX/CPX cu peste…

- Ministerul Apararii a anuntat marti ca Romania pregateste dislocarea suplimentara a unei companii de infanterie in Kosovo. Potrivit datelor transmise de Ministerul Apararii, Romania are in acest moment dislocati in teatrele de operatii din Balcanii de Vest aproape 330 de militari, dintre care aproximativ…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a prezentat la conferința Comitetului Militar NATO, in zilele de 15 și 16 septembrie, la Oslo, in Norvegia, o informare privind fragmentele de drona descoperite pe teritoriul Romaniei, in proximitate a porturilor dunarene ucrainene, supuse…

- Ministerul Apararii Naționale continua activitațile de recrutare a tinerilor – baieți și fete, pentru posturile de soldați și gradați profesioniști, in limita locurilor ramase neincadrate.Cei care vor sa devina soldați profesioniști se pot inscrie la centrele militare zonale, județene sau de sector.…

- ONU se retrage din Mali la solicitarea guvernului, care acum se bazeaza pe mercenari rusi pentru a combate gruparile teroriste, conform unei analize AP. Conform site-ului MApN, Romania are 6 ofiteri in Mali, unul lucreaza pentru misiunea UE de instruire -EUTM si cinci in cadrul misiunii ONU MINUSMA.Junta…

- Gabriel Oprea a transmis un mesaj de forța de Ziua Marinei. “Transmit salutul meu si cele mai calde ganduri tuturor celor care iși servesc țara sub pavilion romanesc: marinari militari și civili, constructori navali și lucratori portuari, cei care, prin misiunile lor, asigura securitatea frontierelor…

