- O aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane aduce marți, din Milano, Italia, circa 5.200 de doze de anticorpi monoclonali, care fac parte din schema de tratament impotriva COVID-19, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN).

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza vineri, 8 octombrie, o misiune de transport umanitar, pe ruta București - Targu Mureș, a trei pacienți...

- Trei pacienti cu coronavirus in stare grava sunt transportati, vineri, cu o aeronava militara de la Bucuresti la Targu Mures. In Capitala, autoritatile au anuntat inca de la pranz ca nu sunt locuri disponibile la ATI, anunța news.ro. ”O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata…

- Romania a trimis pe 9 august o echipa formata din cinci medici și opt asistenți medicali in Tunisia, pentru a sprijini autoritațile in lupta impotriva coronavirusului. RoVaccinare a anunțat duminica pe pagina de Facebook ca in doar șase ore, medicii din țara noastra au vaccinat aproximativ 2.500 de…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane asigura, marti, transportul in Republica Araba Egipt a 525.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, produs de compania AstraZeneca, pentru gestionarea pandemiei in aceasta tara. Potrivit unui comunicat al MApN, Romania a primit cererea de…

- Ministerul Apararii a anunțat, luni, ca o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane va asigura transportul in Tunisia a aproximativ 180.000 de doze de vaccin anti-Covid Astra Zeneca, teste antigen si materiale sanitare, pentru gestionarea pandemiei in aceasta tara.Materialele sanitare donate…

- O aeronava C-27 J Spartan, aflata in dotarea Fortelor Aeriene Romane, a efectuat sambata doua misiuni intr-o regiune puternic afectata de incendii de vegetatie din Macedonia de Nord, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), citat de Agerpres. Aeronava a aruncat 10.000 de litri de apa…