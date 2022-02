Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a trimis echipamente medicale de urgenta in Ucraina, ca urmare a unei solicitari a autoritatilor de la Kiev, venita pe fondul cresterii temerilor legate de o invazie a tarrii de catre Rusia, relateaza Reuters. Solicitarea a fost formulata marti de Ucraina. Pana acum, in Ucraina au…

- Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului in contextul escaladarii crizei cu Rusia, a informat sambata Comisia Europeana, transmite Reuters. Cererea a fost formulata de Ucraina marti, pe fondul temerilor in crestere legate de o invazie iminenta din…

- Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului in contextul escaladarii crizei cu Rusia, a informat sambata Comisia Europeana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, spune ca Moscova dorește relații "respectuoase" cu Washingtonul, subliniind totodata importanța pentru Rusia de a obține garanții concrete pentru securitatea sa, transmite Reuters."Ne dorim relații bune, corecte, de respect reciproc și egalitate…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a intervenit, vineri, in Parlament si a respins cererea Rusiei de retragerea a trupelor NATO din Bulgaria si Romania si a cerut Moscovei o dezescaladare in criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza site-ul Novnite.com. ”De la aceasta tribuna vreau sa spun clar…

- Finlanda nu are în prezent nicio intentie de a adera la NATO, a sustinut vineri ministrul de externe finlandez Pekka Haavisto, în contextul sporirii tensiunilor între Rusia si Ucraina.„Finlanda nu discuta despre aderarea la NATO si nici nu are un asemenea proiect viitor.…

- Romania, pe ultimul loc in UE la consumul de fructe si legume Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeana la consumul de fructe si legume, potrivit institutului de statistica EUROSTAT. Cel mai ridicat consum de cinci sau mai multe portii de fructe si legume pe…

- O analiza realizata de Comisia Europeana privind situatia sanatati in Romania arata ca media deceselor inregistrate la un milion de locuitori de la debutul pandemiei si pana la sfarsitul lunii august a acestui an este cu 12 procente mai mare decat media tarilor din Uniunea Europeana. Documentul denumit…