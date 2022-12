România a trimis cererea de plată numărul II din PNRR, în valoare de 3,2 miliarde de euro In urma scaderii sumei aferente prefinanțarii acordate Romaniei (13% din valoare totala PNRR), tranșa aferenta cererii de plata numarul 2 are o valoare de 2.808.089.841 euro (1.868.317.381 Euro – sprijin financiar nerambursabil și 939.772.460 Euro – sprijin sub forma de imprumut).Printre cele mai relevante reforme și investiții cu impact socio-economic aferente celei de-a doua cereri de plata, se numara:Intrarea in vigoare a legii de aprobare a programului național „Prima conectare la apa și canalizare”. Responsabil: Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (Jalon 2);Intrarea in vigoare a modificarilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

