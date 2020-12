In cursul dimineții de astazi, 25 decembrie 2020, au mai fost confirmate inca 111 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 15.023. In intervalul 24.12.2020 (10:00) – 25.12.2020 (10:00) au fost raportate 111 decese (70 barbați și 41 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Botoșani, Braila, Brașov, Calarași, Caraș-Severin, Constanța, Dambovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Ilfov și…