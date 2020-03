Stiri pe aceeasi tema

- Numar record de victime anuntate luni seara, in Romania: 13 noi decese din cauza coronavirusului. Bilantul a ajuns la 65 Inca 13 persoane si-au pierdut viata din cauza infectarii cu coronavirus, in Romania, astfel ca numarul deceselor a ajuns la 65, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. Secretarul…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni seara, ca in Romania s-au inregistrat 2.109 cazuri de imbolnavire cu coronavirus, din care 593 la Suceava. „Referitor la situația generala in țara, raportul Centrului național de conducere și coordonare a intervenției, de la ora 20.00, arata ca la acest…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat luni seara ca s-a intrat oficial in Scenariul 4, epidemia de coronavirus in Romania depasind 2000 de cazuri.Luni seara, in Romania erau confirmate 2109 cazuri de infectie cu COVID-19, dintre care 593 in Suceava. Au fost confirmate in total 65…

- Ziarul Unirea OFICIAL, 30 martie 2020: 2109 cazuri de infecție cu COVID-19. Romania intra in SCENARIUL 4 OFICIAL, 30 martie 2020: 2109 cazuri de infecție cu COVID-19. Romania intra in SCENARIUL 4 Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat luni seara ca s-a intrat oficial in Scenariul 4, epidemia de coronavirus…

- Secretarul de Stat Raed Arafat a anunțat in aceasta seara ca la nivel național sunt 2109 cazuri confirmate de COVID-19, ceea ce inseamna ca Romania a intrat in scenariul 4 (presupune peste 2000 de imbolnaviri). La ora 20, in Romania erau confirmate 2109 cazuri COVID-19, dintre care 593 in județul Suceava.…

- “Romania se pregateste de scenariul 3″, a anuntat, cu putin timp in urma, Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. La randul sau, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat ca s-a luat decizia resticționarii tuturor evenimentelor din spatiile inchise la…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, și secretarul de stat din Ministerul Sanatații Nelu Tataru a anunțat, miercuri, noi masuri legate de infecția cu coronavirus. "Romania se pregateste de scenariul 3", a anuntat, ... The post Tot mai multe cazuri de coronavirus:…

- Noul coronavirus se raspândește acum mult mai rapid în afara Chinei decât în aceasta țara de origine, aeroporturile din țarile afectate majorând masurile de filtrare a calatorilor, transmite Reuters. China continentala a raportat 125 de cazuri noi, ridicând…