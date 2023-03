Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de sambata spre duminica, 25 spre 26 martie, ora 03.00 devine ora 04.00. Toate ceasurile se dau cu o ora inainte, astfel ca ziua de maine va fi cea mai scurta din acest an, avand teoretic doar 23 de ore.Orarul de vara se aplica pana in ultima duminica a lunii octombrie (29), cand se face…

- Romania va trece și in acest an la ora de vara! Acest lucru se petrece, in mod obișnuit, in ultima noapte de sambata spre duminica a lunii martie, care pica in 2023 pe 26 martie. Astfel, in noaptea de 25 martie spre 26 martie, ceasurile se vor da cu o ora inainte, iar ora 3:00 va deveni ora 4:00. Duminica,…

- Meniurile din fast-food-uri, cantine si restaurante ar urma sa fie schimbate din 15 martie. Astfel, noile meniuri pe care ar trebui sa le gasim in toate locurile in care se servește mancare, vor avea informații in plus. Pe langa prețuri, in dreptul fiecarui produs trebuie trecuta canitatea, valoarea…

- Copiii romani sunt cei mai expuși riscului de saracie sau excluziune sociala din UE. Aproape jumatate dintre ei se confrunta cu nutriție deficitara, acces inegal la educație și la servicii sociale. In toata statele UE, numarul copiilor la limita saraciei a crescut cu 200.000, dintre care 25.000 din…

- Temperaturile extrem de ridicate asociate schimbarilor climatice inregistrate in Argentina au exacerbat impactul unei secete istorice care a lovit regiunile agricole din aceasta tara sud-americana anul trecut, potrivit unui raport dat joi publicitatii de oamenii de stiinta din cadrul World Weather…

- In Romania, mortalitatea cauzata de cancer este peste media Uniunii Europene si a crescut pentru sase tipuri de cancer din anul 2000, releva un raport al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vortexul polar care s-a abatut in Europa este subiect de discuție in aceste zile printre specialiștii in domeniu. Fenomenul, deloc de ignorat, a fost observat și modelat tridimensional de specialiștii de la NASA. Efectele acestuia se vor resimți in perioada urmatoare, atat in Europa, cat și in Romania,…

- Iata care sunt cele noua cai prin care putem slabi rapid:1. Postul intermitent Postul intermitent este un model de alimentație care implica posturi regulate, pe termen scurt, și consumul de mese intr-o perioada mai scurta de timp, pe parcursul zilei.Mai multe studii au indicat ca postul intermitent…