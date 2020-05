Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.266 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 191 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Cele mai recente informații oficiale venite de la autoritați, in cadrul raportarii zilnice de la ora 13, indica faptul ca in Rommania au fost confirmate peste 14.000 de persoane infectate cu noul coronavirus. Concret, Grupul de Comunicare Strategica anunța ca “pana astazi, 6 mai, pe teritoriul Romaniei,…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.217 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 168 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- ■ in Neamt sunt confirmate 107 cazuri de coronavirus ■ la nivel national, 15.407 persoane in carantina, 114.699 in izolare ■ Pana pe 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns luni la 1.952, cu 192 de cazuri noi, potrivit informațiilor transmise la ora 13.00 de Grupul de comunicare strategica. Romania se afla astfel la o distanța de 48 de cazuri pana la intrarea in scenariul al patrulea al epidemiei. De la apariția…

- ■ pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate Pana pe 27 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate…

- ■ la nivel national sunt confirmate 1.029 de persoane infectate ■ in carantina sunt 6.151 persoane, 110.042 sunt in izolare la domiciliu ■ Pana pe 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane…

- ■ sunt confirmate in total 576 de cazuri Pe teritoriul Romaniei, luni, 23 martie, la ora 13, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate si externate (51 la Timisoara, 17 la…