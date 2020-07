Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de lucru constituit pentru implementarea tehnologiei 5G in Romania va definitiva un raport ce va fi trimis, probabil astazi, la Comisia Europeana (CE), a declarat, marti, in cadrul unei videoconferinte de specialitate, Radu Nicolescu, consilier de stat pe domeniul IT in cancelaria prim-ministrului.…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan someaza Guvernul sa-și ceara scuze pentru gafa privind raportarea numarului de teste efectuate in cele 24 de ore dintre zilele de vinteri și sambata. Guvernul Romaniei, prin Grupul de Comunicare Strategica, a anunțat, sambata, la puțin dupa ora 13:00, ca s-au facut,…

- Statele membre UE sunt „grav preocupate” de legea privind securitatea nationala in Hong Kong, care submineaza increderea UE in China, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de Reuters.

- Tudorel Toader a reacționat astfel dupa ce Comisia de la Veneția a transmis pentru HotNews.ro ca a primit de la Guvernul Romaniei cererea pentru eliberarea fostului ministru din funcția de membru al prestigiosului for consultativ al Consiliului Europei. Reamintim ca Ministerul Justiției a propus Guvernului…

- Intr-o perioada in care teoriile consiprației cu privire la tehnologia 5G au luat amploare, Guvernul liberal va inființa un grup de lucru 5G ce va avea drept obiective definirea și elaborarea calendarului de lucru, a responsabililor, livrabilelor și termenelor precum și elaborarea documentului de poziție…

- Drept urmare, relațiile dintre cele doua țari sunt zi de zi in centrul atenției. Pana și blogger-ii care-l simpatizeaza pe Trump s-au plictisit. „Intr-o zi subiectul principal nu va mai fi despre relațiile dintre SUA și China … Dar astazi nu este acea zi”, scrie Michael Every. Și, intr-adevar, cu Statele…

- Recomandari avand in vedere apropierea sarbatorilor de Paște Foto: Arhiva. Grupul de Comunicare Strategica a publicat o serie de recomandari, având în vedere apropierea Sarbatorilor de Paște. Pentru cumparaturi, se recomanda intervalele de timp cu risc scazut de aglomerație.…

- Sarbatorile de Paște sunt și ele influențate de pandemia de coronavirus. Așa ca Guvernul Romaniei, prin Grupul de comunicare strategica, a vrut sa lamureasca 38 de intrebari care au aparut in ultimul timp legate de ce putem sa facem in Saptamana Mare, pentru a stopa cat mai mult raspandirea noului…