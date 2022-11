Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, miercuri, ca atunci cand Rusia ataca ”nediscriminatoriu” populatia civila si infrastructura civila critica din Ucraina, ataca indirect tarile vecine. „Cand Rusia ataca nediscriminatoriu populatia civila si infrastructura civila critica din Ucraina,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a intalnit, vineri, in SUA, cu reprezentanti ai Biroului pentru Resurse Energetice si au analizat impactul razboiului din Ucraina asupra pietelor de energie. ”In cadrul discutiei pe care am avut-o astazi cu Geoffrey R. Pyatt, secretar adjunct al Biroului pentru…

- Nicu Popescu, ministrul Afcerilor Externe și Integrarii Europene, a avut o intrevedere cu șefa misiunii OSCE in Republica Moldova, ambasadoarea Kelly Keiderling, care și-a inceput activitatea in țara noastra.

- „Cel mai important subiect de pe agenda pentru Romania este agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și modalitațile de a contracara impactul acestei agresiuni.Voi reitera astazi condamnarea de catre Romania a recentei escaladari a conflictului din Ucraina de catre Rusia, in special prin atacurile cu rachete…

- Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Evoluții privind situația de securitate in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. Implicații pentru Romania;Imbunatațirea rezilienței energetice a Romaniei pentru asigurarea securitații in domeniu prin adaptarea operativa și…

- 1 of 3 Starea de razboi de la granițele Romaniei naște idei radicale! Un lider studențesc din Iași, contracandidat al lui Tudorel Toader la șefia Universitații Al. I. Cuza, cere liberalizarea regimului armelor și munițiilor in Romania, pentru descurajarea oricarei acțiuni a Rusiei. In opinia liderului…

